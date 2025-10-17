В НАНА рассматривается вопрос об исключении Рамиза Мехтиева из состава действительных членов
Вопрос о членстве Рамиза Мехтиева в НАНА будет рассмотрен и обсужден после решения суда.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам президент НАНА, академик Иса Габиббейли.
Отметим, что Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.
Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Р.Мехтиева, привлеченного к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.
Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре