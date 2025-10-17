Президент Ильхам Алиев: Азиатский совет по культуре ICAPP является важной платформой для раскрытия потенциала континента в области межкультурного диалога

Азиатский совет по культуре ICAPP является важной платформой для раскрытия потенциала континента в области межкультурного диалога.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий.

Глава государства отметил, что центральная тема нынешнего заседания Азиатского совета по культуре совпадает с наиболее актуальными приоритетами человечества и служит построению нового миропорядка на основах гуманности и инклюзивности.