Медведи разгромили спортзал в США - ВИДЕО
Два чёрных медведя проникли в спортзал в Колорадо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Они разгромили зал, перекусывая протеиновыми коктейлями, другими пищевыми добавками.
По словам владельца, причиненный пушистыми качками ущерб составил 400 долларов.
