Медведи разгромили спортзал в США

Два чёрных медведя проникли в спортзал в Колорадо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они разгромили зал, перекусывая протеиновыми коктейлями, другими пищевыми добавками.

По словам владельца, причиненный пушистыми качками ущерб составил 400 долларов.