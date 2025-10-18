В столице Бангладеш горит аэропорт

В грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал столицы Бангладеш - Дакке - вспыхнул крупный пожар.

Как передает Day.Az, издание Prothom AloВсе сообщает, что полеты в аэропорту приостанавливаются.

"Инцидент произошел около 14.30, когда загорелся грузовой терминал аэропорта, где хранятся импортные товары", - сообщил исполнительный директор аэропорта Масудул Хасан Масуд.

Как отмечается, в настоящее время все перелеты приостановлены, власти страны внимательно следят за ситуацией. Минимум пять рейсов разных авиакомпаний, которые должны были приземлиться в Дакке, перенаправили в другие аэропорты.

По информации издания, в настоящее время 30 подразделений пожарной службы работают над тушением пожара. К тушению также присоединились армия и военно-морские силы Бангладеш. Сейчас, по информации СМИ, пожар взяли под контроль.

Причина пожара и масштаб ущерба пока не установлены. Также пока не сообщается о пострадавших или погибших в результате инцидента.