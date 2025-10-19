ФИФА планирует изменить правило офсайда к ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения трактовки правила офсайда перед чемпионатом мира 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Cadena SER.

Новая формулировка предполагает, что игрок будет считаться в офсайде только в случае, когда все его тело находится ближе к воротам соперника, чем мяч и предпоследний игрок обороны.

Предлагаемое изменение призвано упростить судейство, исключив спорные ситуации, когда офсайд фиксируется по отдельной части тела футболиста. Ожидается, что окончательное решение по изменению правила будет принято в марте 2026 года на конгрессе ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Жеребьевка группового этапа запланирована на 5 декабря 2025 года, официальное открытие состоится в Мехико, а финальный матч пройдет на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.