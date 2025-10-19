Эрдоган поздравил нового президента ТРCК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Туфана Эрхюрмана с избранием президентом Турецкой Республики Северного Кипра согласно неофициальным результатам.

Как передает Day.Az, в своей публикации Эрдоган подчеркнул, что и впредь будет поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра:

"Поздравляю господина Туфана Эрхюрмана с избранием Президентом на выборах, состоявшихся сегодня в Турецкой Республике Северного Кипра, согласно неофициальным результатам.

Желаю, чтобы эти выборы, продемонстрировавшие ещё раз демократическую зрелость Турецкой Республики Северного Кипра и отразившие волю турок-киприотов, стали благом для наших стран и всего региона.

Турция и впредь будет на всех платформах вместе с нашими братьями-киприотами защищать суверенные права и интересы Турецкой Республики Северного Кипра".