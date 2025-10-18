https://news.day.az/world/1789050.html В Египте назвали условие для вывоза раненых из Газы Пока палестинское движение ХАМАС не вернет Израилю тела всех заложников, то из сектора Газа не смогут эвакуировать больных и раненых. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом 18 октября сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.
В Египте назвали условие для вывоза раненых из Газы
Пока палестинское движение ХАМАС не вернет Израилю тела всех заложников, то из сектора Газа не смогут эвакуировать больных и раненых.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом 18 октября сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.
"Я не думаю, что нам удастся эвакуировать больных и раненых до того, как ХАМАС обнаружит тела всех погибших израильтян", - сказал он в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что контроль над палестинской стороной на границе между Египтом и сектором Газа будет осуществляться силами безопасности Палестинской национальной администрации и сотрудниками миссии Евросоюза (ЕС).
