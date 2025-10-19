Один из украденных экспонатов Лувра нашли поломанным

Во Франции украденная из Лувра неизвестными корона жены императора Наполеона III найдена неподалеку от парижского музея.

Как передает Day.Az, об этом пишет Le Parisien.

По информации издания, украшение, принадлежавшее императрице Евгении де Монтихо, найдено в сломанном виде.

"Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея", - говорится в заявлении пресс-службы Лувра.

Также сообщается, что из-за ограбления музей будет закрыт для посетителей.