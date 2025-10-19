Один из знаковых экспонатов Лувра остался нетронутым

При ограблении в парижском Лувре грабители не тронули самый крупный бриллиант из коллекции украшений Наполеона - "Регент" весом 140 карат.

Как передает Day.Az, об этом сообщает французская газета Le Parisien.

"Однако знаменитый "Регент", самый крупный бриллиант в коллекции, весом более 140 карат, уцелел. В настоящее время ущерб оценивается по фотографиям пропавших предметов", - говорится в материале.

Источники рассказали журналистам, что на улице неподалеку от музея была найдена сломанная корона императрицы Евгении Богарне.

По данным издания, преступники скрылись либо на автомобиле, либо на скутерах.

Очевидцы также рассказали, что в музее после происшествия наблюдалась паника.