Японцы создали телевизор, передающий вкус еды - ВИДЕО
В Японии создали телевизор, который можно лизнуть и почувствовать вкус еды.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Внутри телевизора амортизаторы, которые имитируют показанную на экране еду.
