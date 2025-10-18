Японцы создали телевизор, передающий вкус еды

В Японии создали телевизор, который можно лизнуть и почувствовать вкус еды.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Внутри телевизора амортизаторы, которые имитируют показанную на экране еду.