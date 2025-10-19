В США автомобиль протаранил палатку с людьми

В американском штате Мэриленд автомобиль въехал в палатку, в результате чего 11 человек получили серьезные травмы, включая младенца и восемь других несовершеннолетних.

Как передает Day.Az, об этом сообщили корреспонденты ABC со ссылкой на местные власти.

Происшествие произошло около 22:15 в жилом районе города Блэденсбург, всего в нескольких милях к северо-востоку от столицы США. По данным пожарной и спасательной службы округа Принс-Джордж, среди пострадавших девять детей и подростков, а также две женщины.

Младенец и одна девочка находятся в критическом состоянии. Остальные получили серьезные травмы, но, по данным властей, угрозы жизни они не представляют.

Причины, по которым люди находились в палатке в момент столкновения, пока не уточняются.