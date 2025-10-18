Известный футболист перестал раздавать бесплатные автографы

Игрок футбольного клуба "Барселона" и сборной Испании Ламин Ямаль прекратил бесплатно давать автографы фанатам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что решение связано с тем, что игрок рассматривает коммерческое предложение о продаже своих автографов через специальную платформу. В настоящее время футболист ведет переговоры с компанией, специализирующейся на продаже спортивных товаров с подписями известных спортсменов.

Цель сделки - сделать автограф Ямаля редким и эксклюзивным товаром, что должно повысить его коммерческую стоимость. В результате сувениры и футбольная атрибутика с автографом футболиста будут доступны только через официальный канал продаж.

Издание утверждает, что футболист по-прежнему общается с фанатами и фотографируется, однако автографов больше не оставляет. Руководство "Барселоны" поддержало решение Ямаля и намерено провести переговоры о выделении ограниченного количества подписей для официальных нужд клуба.