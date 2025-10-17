Vivo представила новый камерофон X300 Pro с 200-мегапиксельной камерой для зума

Компания Vivo анонсировала новую флагманскую серию смартфонов, включающую модели X300 и X300 Pro. Оба устройства построены на недавно представленном чипсете MediaTek Dimensity 9500 и демонстрируют заметные улучшения по сравнению с предыдущим поколением. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флагманская модель X300 Pro получила усовершенствованную тройную систему камер, разработанную в сотрудничестве с Zeiss. Основной модуль оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-828 размером 1/1.28 дюйма с диафрагмой f/1.57 и системой оптической стабилизации. Дополняют его 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль Samsung JN1 и новый 200-мегапиксельный телеобъектив на сенсоре Samsung HPB (размер 1/1.4 дюйма). Фронтальная камера также получила 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1.

Аппаратная часть усилена фирменным чипом Vivo V3+ для обработки изображений, поддерживается до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель до 512 ГБ. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6 510 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

X300 Pro оснащен 6.78-дюймовым 8T LTPO дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 1260 на 2800 пикселей, поддерживающим HDR10+ и Dolby Vision, а также ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Устройство весит 226 граммов, имеет толщину 7,99 мм и соответствует стандартам защиты IP68/IP69.

Базовая модель X300 также работает на Dimensity 9500 и отличается более компактными габаритами. Она получила 6,31-дюймовую панель 8T LTPO с частотой 120 Гц и разрешением 1216 на 2640 пикселей. Емкость аккумулятора здесь составляет 6 040 мАч, при этом поддерживается та же скорость зарядки: 90 Вт проводной и 40 Вт беспроводной.

Система камер X300 включает 200-мегапиксельный основной модуль (сенсор Samsung HPB с f/1.68), 50-мегапиксельный телеобъектив Sony LYT-602 APO и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Селфи-камера также на 50 МП.

Благодаря уменьшенным размерам, X300 весит 190 граммов при толщине 7,95 мм и также имеет защиту IP68/IP69.

Обе модели работают под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и оснащены двойными стереодинамиками.

Vivo установила стартовую цену на X300 Pro в 5 300 юаней за версию 12 ГБ/256 ГБ. Базовая модель X300 стартует от 4 400 юаней за конфигурацию 12 ГБ/256 ГБ.