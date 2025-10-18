Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 18 Октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Пусть государственная независимость и суверенитет Азербайджана, мир и спокойствие в нашей стране будут вечными!"