Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 18 Октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Пусть государственная независимость и суверенитет Азербайджана, мир и спокойствие в нашей стране будут вечными!"
