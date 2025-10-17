СК Армении начал уголовное производство против Гарегина II

СК Армении начал уголовное производство на основании обнародованной записи, на которой Католикоса Всех армян Гарегина II обвиняют в принуждении священников участвовать в оппозиционных митингах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, производство возбуждено по статье УК "Воспрепятствование или принуждение к проведению собрания или участию в нем с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния, а также материальный интерес с целью участия в собрании или отказа от него".

На записи разговора архиепископа Натана Ованнисяна и бывшего священника Агана Ернджакяна слышно, как последний говорит, что Католикос вынуждает его участвовать в митингах 2023 года.