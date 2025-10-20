https://news.day.az/world/1789326.html У берегов Италии затонула лодка с мигрантами У берегов острова Лампедуза на юге Италии затонула лодка с мигрантами. Как сообщает Day.Az, патрульные корабли береговой охраны Италии спасли 91 человека примерно в 16 морских милях от острова. Трое из них были интубированы и доставлены на сушу вертолетом.
Как сообщает Day.Az, патрульные корабли береговой охраны Италии спасли 91 человека примерно в 16 морских милях от острова. Трое из них были интубированы и доставлены на сушу вертолетом.
Операция по спасению лодки была начата на основании информации, полученной с самолёта агентства Frontex.
