У берегов Италии затонула лодка с мигрантами

У берегов острова Лампедуза на юге Италии затонула лодка с мигрантами.

Как сообщает Day.Az, патрульные корабли береговой охраны Италии спасли 91 человека примерно в 16 морских милях от острова. Трое из них были интубированы и доставлены на сушу вертолетом.

Операция по спасению лодки была начата на основании информации, полученной с самолёта агентства Frontex.