Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остановил всю финансовую помощь Колумбии и обвинил лидера страны Густаво Петро в потворствовании массовому производству наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петрo не предпринимает никаких мер для его остановки, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США. С настоящего дня эти выплаты больше не будут предоставляться Колумбии", - заявил американский лидер.

Он добавил, что запрещенные вещества, произведенные в Колумбии, впоследствии поставляются в Штаты, что приводит к "разрушениям и хаосу". В связи с этим Трамп призвал Петро остановить работу наркокартелей в стране, иначе "США закроют их сами, и это будет сделано далеко не мирным путем".