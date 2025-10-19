Telegram анонсировал масштабное обновление

В бета-версии мессенджера Telegram для iOS c номером сборки 12.2 появилась новая функция, позволяющая проводить прямые эфиры в разделе "Истории" с возможностью монетизации через закрепление сообщений пользователей за внутреннюю валюту - "звезды".

Как передает Day.Az, информация об этом появилась в Telegram-канале Beta Info.

Согласно имеющимся данным, продолжительность, которую закрепленный комментарий пробудет наверху, его объем, а также максимальное количество разрешенных эмодзи будут напрямую коррелировать с числом "звезд", потраченных пользователем на его продвижение.

На данный момент эта возможность находится на стадии активного тестирования и доступна исключительно на тестовом сервере. Авторы Beta Info предупреждают, что детали реализации и механики работы данной опции могут быть скорректированы к моменту ее официального релиза.

"Функция находится на стадии разработки и работает только на тестовом сервере. В будущем особенности ее работы могут измениться", - пишет Beta Info.

Telegram, основанный в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми, является одним из ведущих кроссплатформенных мессенджеров, поддерживающим обмен различными типами контента, включая текст, аудио, видео, файлы и стикеры.