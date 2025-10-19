Стало известно, как ограбили Лувр

На ограбление ворам потребовалось всего 7 минут.

Как передает Day.Az, об этом сообщают французские СМИ.

Сообщается, что на видео подъемник, который позволил грабителям подняться до окна Лувра со стороны Сены.

Согласно предварительным данным следствия, которые приводит издание, грабители, полностью скрывшие лица под масками, проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом.

Разбив стекла, двое мужчин вошли внутрь, в то время как третий оставался снаружи.

Воры похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона, в частности, ожерелье, брошь и диадему. После этого они уехали на мотороллерах в сторону трассы A6, ведущей на юго-восток страны.