Смартфон Redmi получит сабвуфер от Bose

Компания Xiaomi готовится представить в Китае новую серию субфлагманских смартфонов Redmi K90. Топовая модель, Redmi K90 Pro Max, получит значительное усовершенствование в области аудио: она дебютирует с уникальной звуковой системой, которая будет включать сабвуфер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Notebookcheck.

Как сообщил надежный инсайдер Digital Chat Station через Weibo, новинка получит 2.1-канальную аудиосистему, венцом которой станет сабвуфер, настроенный специалистами бренда Bose. Этот специальный компонент, расположенный на задней панели, возьмет на себя воспроизведение низких частот. Ожидается, что благодаря такому аппаратному решению смартфон сможет выдавать по-настоящему глубокие и насыщенные басы, что значительно превосходит плоский звук стандартных стереосистем и должно кардинально улучшить пользовательский опыт при просмотре медиаконтента и во время игр.

Ранее рекламные материалы Xiaomi уже демонстрировали круглый элемент рядом с блоком камер K90 Pro Max, вызывая споры о его назначении. Теперь подтверждено, что это не просто перенесенный динамик, а третий элемент, формирующий полноценную аудиосистему 2.1, что станет уникальным преимуществом устройства на высококонкурентном рынке.

Помимо звуковых инноваций, Redmi K90 Pro Max будет обладать и высокой производительностью. Сообщается, что устройство будет оснащено новым чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, чья мощность будет сопоставима с текущими флагманскими процессорами Snapdragon 8 Elite. В дополнение к мощному процессору и продвинутой акустике, ожидается наличие усовершенствованного набора задних камер.

На данный момент известно, что сабвуфер от Bose будет присутствовать именно в модели K90 Pro Max. Компания пока не раскрыла характеристики стандартных и Pro версий серии, и неясно, получат ли они аналогичный аудиокомпонент.

Презентация устройства в Китае состоится 23 октября 2025 года.