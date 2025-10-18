Президент Ильхам Алиев: Средний коридор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого и эффективного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном

Средний коридор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого и эффективного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью агентству Kazinform в преддверии государственного визита в Казахстан.

"Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном в 2024 году достиг более 3,5 млн тонн, что на 20% превышает показатели предыдущего периода. Средний коридор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого и эффективного сообщения между странами.

В 2022 году в городе Актау была подписана "Дорожная карта на 2022-2027 годы" по развитию и эксплуатации Среднего коридора, проходящего по территории Турции, Азербайджана и Казахстана. Документ предусматривает синхронное развитие транспортно-логистической инфраструктуры трех стран, оптимизацию операций, привлечение дополнительного грузопотока, внедрение единой тарифной политики, развитие сети логистических центров и решение других ключевых вопросов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что одним из значимых проектов в области инфраструктуры является строительство подводных волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

"Договор на строительство подписан в марте 2025 года в Баку, завершение работ запланировано на конец 2026 года, что позволит усилить цифровую интеграцию", - сказал Президент Ильхам Алиев.