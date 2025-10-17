В Перу объявят ЧП на фоне протестов

Власти Перу объявят чрезвычайное положение (ЧП) в Лиме на фоне проходящих в стране протестов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на перуанского премьер-министра Эрнесто Альвареса.

"Правительство объявит чрезвычайное положение в Лиме в течение нескольких часов и готовит пакет мер по борьбе с растущей нестабильностью", - заявил Альварес.

Отмечается, что в результате протестов по меньшей мере один человек погиб и десятки полицейских получили ранения. По данным агентства, протест был организован представителями поколения Z, работниками транспорта и гражданскими группами и стал последним в серии демонстраций против коррупции и роста преступности, которые привели к отстранению бывшего президента страны Дины Болуарте на прошлой неделе.