Азербайджан - не только региональный лидер, но и влиятельный участник международных процессов

Руководство Президента Ильхама Алиева обеспечило становление Азербайджана как современного мирового государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в своем выступлении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Она отметила, что за последние 22 года наша страна стала ареной стабильности и развития. Сейчас азербайджанский фактор является важным условием региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Спикер напомнила, что Азербайджан одержал исторические победы в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции. Наша территориальная целостность и государственный суверенитет восстановлены.

"Сегодня Азербайджанская Республика - государство, голос которого слышен на международных площадках и которое уверенно высказывает свою точку зрения. Международные события, произошедшие только за последние полгода, в очередной раз продемонстрировали значимое место Азербайджана в системе глобального политического диалога.

Участие Президента Ильхама Алиева в VII саммите Европейского политического сообщества, XII саммите Совета глав государств Организации тюркоязычных государств, саммите Совета глав государств СНГ и Саммите мира по Ближнему Востоку встречи и переговоры, проведенные главой государства в рамках этих мероприятий, показали, что Азербайджан является не только региональным лидером, но и влиятельным участником международных процессов.

На этих встречах была выражена четкая и ясная позиция Азербайджана по вопросам международной и региональной безопасности, энергетики, устойчивого развития, мира и другим вопросам. В открытом диалоге с главами государств Президент Ильхам Алиев предложил справедливые и основанные на международном праве решения волнующих всех проблем. Все это еще раз доказывает, что Азербайджан - государство, играющее важную роль в формировании региональной и глобальной повестки дня", - сказала Сахиба Гафарова.