Инопланетные облака покрыли небо в Техасе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные жители говорят, что благодаря закату эти облака были похожи на огненное море.

Представляем вашему вниманию данное видео: