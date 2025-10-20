https://news.day.az/world/1789421.html Инопланетные облака покрыли небо в Техасе - ВИДЕО Инопланетные облака покрыли небо в Техасе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные жители говорят, что благодаря закату эти облака были похожи на огненное море. Представляем вашему вниманию данное видео:
