На госпредприятиях Азербайджана проведен ряд мероприятий по энергоконтролю

Наряду с широким внедрением энергоэффективности, регулирующая и надзорная деятельность Агентства по регулированию энергетики (AERA) вносит значительный вклад в формирование рыночных отношений в энергетическом секторе, обеспечивая эффективное управление, прозрачность и подотчетность. За прошедший период Агентство поддержало реализацию рыночных реформ, подготовив предложения по передаче электроэнергии, оптовым и розничным ценам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье в газете "Азербайджан" министра энергетики Парвиза Шахбазова "Азербайджан превращается в региональный энергетический хаб", посвященной Дню работников сферы энергетики - 20 октября.

Отмечено, что в целях эффективной организации рынка электроэнергии разработаны правила определения регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетическом секторе: пересмотрен проект закона "О регулирующем органе в сфере энергетики". Утверждены и внедрены в практику Правила установки, технической эксплуатации и безопасности электроустановок. В настоящее время продолжается работа над проектами правил технической эксплуатации и безопасности отопительных установок. Проведен контроль за обеспечением безопасной эксплуатации газовых установок, газопроводов, дымоходов и вентиляционных систем, выявлением и устранением нарушений, по результатам которого составлены акты в соответствии с законодательством.

На государственных предприятиях проведено около 2000 контрольных мероприятий по эффективности использования электрической и тепловой энергии, соблюдению правил безопасности и надежности работы газовых установок. Выявленные нарушения устранены. Было подчёркнуто, что принятие законов "О теплоснабжении" и "О газоснабжении" также является одним из важных шагов, предпринимаемых в рамках совершенствования законодательной базы и продолжения реформ в энергетическом секторе.

"Закон о теплоснабжении вводит обязательное применение централизованных систем в новостройках, что обеспечит экономию энергоресурсов, сокращение выбросов в окружающую среду и повышение качества обслуживания. Закон также уточняет права и обязанности субъектов производства, распределения и сбыта тепловой энергии и создаёт возможность формирования прозрачных и эффективных отношений между государством и частным сектором. Новый закон о газоснабжении, который обеспечит осуществление транспортировки, распределения, хранения, оптовой и розничной реализации газа, а также импорта отдельными юридическими лицами, находящимися в ведении Государственной нефтяной компании, приведёт к финансовой прозрачности субъектов газоснабжения, более точному определению себестоимости цен (тарифов), предотвращению перекрестного субсидирования, а также обеспечению финансовой дисциплины. Эти реформы укрепляют энергетическую безопасность Азербайджана и делают энергетический сектор более современным и конкурентоспособным", - говорится в статье.