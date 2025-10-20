Названо количество мин, обезвреженных за неделю в Карабахе

Опубликована еженедельная информация (13.10.2025-19.10.2025) об операциях по разминированию, проводимых на освобождённых территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе, в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района обнаружены 61 противопехотная мина, 69 противотанковых мины и 2000 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

От мин и НРБ очищена территория в 1587.8 га.