Обсуждены возможности расширения партнерства Азербайджана с международными фининститутами

Обсуждены вопросы расширения партнерства между Азербайджаном и международными финансовыми институтами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк.

Так, делегация во главе с председателем Центрального банка Талехом Кязымовым встретилась с представителями ряда финансовых институтов, таких как Abu Dhabi Commercial Bank, Mizuho Bank, UBS и Федеральная резервная система Нью-Йорка, в рамках участия в ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В ходе встреч были обсуждены глобальная макроэкономическая ситуация, текущие тенденции и перспективы развития финансового сектора Азербайджана, а также вопросы расширения партнерства между финансовыми секторами.

Встречи, проведенные в рамках визита в США с 13 по 18 октября, имеют большое значение с точки зрения дальнейшего укрепления сотрудничества Центрального банка, финансового сектора страны с международными финансовыми институтами, а также укрепления стратегического диалога с международными партнерами.