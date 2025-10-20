Названо количество солнечных панелей, установленных в Карабахе

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в более чем 1500 частных жилых домах, общественных и социальных зданиях установлены солнечные панели общей мощностью более 5000 кВт, введены в эксплуатацию более 200 солнечных коллекторов, более 3000 энергоэффективных опор освещения, 20 зарядных станций для электромобилей и "умные" парковки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в статье "Азербайджан становится региональным энергетическим хабом" в газете "Азербайджан", посвященной 20 октября - Дню работников энергетики.

Было подчеркнуто, что принцип энергоэффективности строго соблюдается, особенно при строительстве зданий и частных домов: "Эти меры носят устойчивый характер, и все наши усилия направлены на то, чтобы превратить освобожденные территории в образцовый регион с точки зрения энергоэффективности за счет широкого применения инновационных практик".

В то же время было отмечено, что в Нахчыване, где технический потенциал возобновляемой энергетики оценивается в 21-29 ГВт, а экономический - в 5,8-6,9 ГВт, процесс развития осуществляется в соответствии со стратегическим видением главы государства относительно зоны "зеленой энергии": "С этой целью в качестве неотъемлемой части стратегии устойчивого социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики подготовлены Концепция "Зоны зеленой энергии" и План действий по ее реализации. Концепция направлена ​​на расширение использования возобновляемых источников энергии в Нахчыване, обеспечение энергетической независимости и устойчивого развития, создание современной сетевой инфраструктуры, увеличение возможностей экспорта энергии и значительное сокращение выбросов углерода. Концепция охватывает город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы, которые входят в Нахчыванский экономический регион. На 2026-2030 годы 12 приоритетных направлений, определенных в 4 основных областях в сфере энергетики, отражают стратегический, а также межсекторальный подход".