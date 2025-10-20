В Баку отметили юбилей виртуозного исполнителя на кяманче Фахраддина Дадашова

В Международном центре мугама в Баку с большой торжественностью был отпразднован 75-летний юбилей Народного артиста, профессора, виртуозного исполнителя на кяманче Фахраддина Дадашова, сообщает Day.Az.

Мероприятие, собравшее видных деятелей культуры и представителей общественности, открылось короткометражной лентой, посвящённой жизни и творческому пути юбиляра.

Руководитель отдела искусств и нематериального культурного наследия Министерства культуры Азербайджана Интигам Бабаев зачитал поздравительное послание, адресованное юбиляру от имени ведомства.

С теплыми словами выступил директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, отметив выдающиеся заслуги Фахраддина Дадашова в области музыкального искусства. От имени Азербайджанской национальной консерватории поздравление передала проректор, профессор Лала Гусейнова.

Советник министра культуры Джахангир Салимханов, заслуженный деятель искусств, композитор Джаваншир Гулиев в своих выступлениях высоко оценили вклад Фахраддина Дадашова в развитие педагогического дела и популяризацию мугама как уникального явления национальной культуры.

Ведущим вечера был секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, который рассказал о насыщенной и достойной жизнь юбиляра, его профессиональной творческой деятельности и бесценном вкладе в музыкальную культуру страны.

Особое внимание было уделено важнейшим вехам его карьеры. С 1966 года, по приглашению выдающегося тариста Габиба Байрамова, он начал служение в Ансамбле народных инструментов имени Ахмеда Бахиханова при Азербайджанском радио и телевидении в качестве концертмейстера. В последующие годы он блистал в составе мугамного трио имени Джаббара Гарьягдыоглу, вместе с Мохлетом Муслимовым, сберегая и приумножая традиции предшествующих мастеров кяманчи, наполняя мугамы свежестью и обаянием, благодаря своему неповторимому стилю исполнения.

Его выступления были записаны в самых разных уголках мира. Помимо исполнительской деятельности, маэстро внёс весомый вклад и как педагог, неустанно служа развитию музыкального искусства Азербайджана.

В художественной части вечера выступили известные исполнители мугама. В сопровождении инструментального ансамбля Buta под руководством лауреата Президентской премии Ровшана Гурбанова, были исполнены произведения, прославляющие богатую культуру страны.

В завершение торжества юбиляр выразил искреннюю благодарность организаторам за оказанную честь и тёплые слова.

