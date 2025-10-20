https://news.day.az/sport/1789474.html

Азербайджанские бойцы завоевали две медали на чемпионате мира по любительскому MMA - ФОТО

В сербском городе Нови-Сад на чемпионате мира по любительскому MMA, проводимом Всемирным союзом борьбы (UWW), азербайджанские спортсмены завоевали две медали. Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, Сардар Сардарли стал обладателем серебряной медали, а Гюндуз Набиев - бронзовой.