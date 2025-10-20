Азербайджанские бойцы завоевали две медали на чемпионате мира по любительскому MMA

В сербском городе Нови-Сад на чемпионате мира по любительскому MMA, проводимом Всемирным союзом борьбы (UWW), азербайджанские спортсмены завоевали две медали.

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, Сардар Сардарли стал обладателем серебряной медали, а Гюндуз Набиев - бронзовой.