https://news.day.az/society/1789442.html Пассажиры экстренно севшего самолета AZAL доставлены в Баку Воздушное судно Azerbaijan Airlines, направленное из Баку для перевозки пассажиров рейса J2-020 (Санкт-Петербург-Баку), прибыло в столицу Азербайджана. Об этом сообщили Day.Az в авиакомпании. Отмечается, что самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 14:24 по бакинскому времени.
Пассажиры экстренно севшего самолета AZAL доставлены в Баку
Воздушное судно Azerbaijan Airlines, направленное из Баку для перевозки пассажиров рейса J2-020 (Санкт-Петербург-Баку), прибыло в столицу Азербайджана.
Об этом сообщили Day.Az в авиакомпании.
Отмечается, что самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 14:24 по бакинскому времени.
Ранее мы сообщали, что самолет ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), следовавший в Баку (рейс J2-020), вернулся и совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре