Пассажиры экстренно севшего самолета AZAL доставлены в Баку

Воздушное судно Azerbaijan Airlines, направленное из Баку для перевозки пассажиров рейса J2-020 (Санкт-Петербург-Баку), прибыло в столицу Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в авиакомпании.

Отмечается, что самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 14:24 по бакинскому времени.

Ранее мы сообщали, что самолет ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), следовавший в Баку (рейс J2-020), вернулся и совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.