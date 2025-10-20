История, которую пытались похоронить: трагедия туркменов Ирака

Канал AnewZ подготовил документальный фильм под названием "Погребенные истории: Убитые за то, кто они есть. Туркмены Ирака" (Burried stories: Killed for who they are. Turkmans of Iraq), посвященный трагической и во многом забытой судьбе туркменского народа.

В фильме повествуется, как они живут здесь уже многие века, оберегая свой язык и свою идентичность. Туркмены Ирака - народ, оказавшийся в вихре истории. Империи поднимались и падали. Границы и флаги менялись. И сквозь всё это они всегда оставались на своей земле - неуслышанные и незамеченные. Этот фильм - их история. И настало время, чтобы мир её услышал.

Потомки огузских тюрков, принадлежащие к тому же древнему корню, что и азербайджанцы, туркмены - третья по численности этническая группа Ирака, объединённая языком, культурой и памятью.

"Потому что мы любили эти земли, потому что мы жили на них. Ведь мы, туркмены, потомки османов и огузов, живем в этих регионах. Если один из наших корней в Киркуке, то другая его часть - в моей прекрасной Азербайджанской земле", - говорит шейх Али Кёрпюлю, имам-хатиб, проповедник.

На протяжении сотен лет туркмены Ирака с гордостью сохраняли свою идентичность. Но слишком часто их заставляли молчать. С XX века и до появления ИГИЛ история туркменов в Ираке была написана через потери и стойкость - в каждом городе и селении, которые они когда-то называли своим домом.

Аршад Аль-Салихи, председатель Комиссии по правам человека Совета представителей Ирака рассказал, что впервые туркмены Ирака подверглись резне в 1924 году со стороны армян: "Армянские солдаты вместе с британскими войсками поднялись на цитадель Киркука и открыли огонь по городу сверху".

Киркук, давно считающийся культурной столицей туркмен, стал городом споров и борьбы. Его народ оказался между силами, его идентичность - под угрозой.

В 1959 году туркменские жители организовали здесь праздник. Они надели свои традиционные одежды, вышли на улицы и приветствовали людей, как будто это был фестиваль. Но этот праздник быстро превратился в кровавую бойню в самом сердце Киркука.

"Один из туркменских лидеров Киркука в то время, полковник Абдул ар-Рахман, поспешил на автомобиле в Багдад. Во дворце он сказал Абдулу Кариму Касиму: "Вы премьер-министр. Знаете ли вы, что Киркук уже три дня отрезан, и туркменов там массово убивают?" Только тогда иракская армия вмешалась и остановила резню", - рассказывает в фильме Мехмет Сэман Агаоглу, президент Иракского Туркменского фронта.

Задолго до прихода Саддама Хусейна к власти туркмены уже жили под давлением. Им отказывали в праве говорить на родном языке, запрещали давать своим детям туркменские имена. Они поняли, что даже самый простой акт жизни может стать проявлением сопротивления.

Представляем вашему вниманию этот фильм: