https://news.day.az/society/1789395.html В Азербайджане началась выдача обновленных удостоверений личности - ФОТО В Азербайджане начали выдавать обновленные удостоверения личности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, они выдаются уже в течение некоторого времени. Отметим, что в августе Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. В удостоверение личности добавлена информация о месте жительства.
В Азербайджане началась выдача обновленных удостоверений личности - ФОТО
В Азербайджане начали выдавать обновленные удостоверения личности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, они выдаются уже в течение некоторого времени.
Отметим, что в августе Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
В удостоверение личности добавлена информация о месте жительства. Эти данные размещены на обратной стороне документа.
На электронном носителе (чипе) по сравнению с предыдущей версией сохранены только наиболее необходимые сведения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре