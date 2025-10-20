В Азербайджане началась выдача обновленных удостоверений личности

В Азербайджане начали выдавать обновленные удостоверения личности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, они выдаются уже в течение некоторого времени.

Отметим, что в августе Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

В удостоверение личности добавлена информация о месте жительства. Эти данные размещены на обратной стороне документа.

На электронном носителе (чипе) по сравнению с предыдущей версией сохранены только наиболее необходимые сведения.