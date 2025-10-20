https://news.day.az/society/1789466.html Вниманию учителей, проходящих сертификацию Объявлены результаты этапа собеседований в рамках процесса сертификации учителей. Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Центр человеческих ресурсов Министерства науки и образования.
Вниманию учителей, проходящих сертификацию
Объявлены результаты этапа собеседований в рамках процесса сертификации учителей.
Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Центр человеческих ресурсов Министерства науки и образования.
Отмечается, что данные о результатах этапа собеседований, проведённых в рамках процесса сертификации педагогов с 13 по 17 октября, направлены в личные кабинеты учителей.
Педагоги могут ознакомиться с результатами собеседования, перейдя в раздел "Сертификация" на платформе portal.edu.az.
