Выставка «Мои моря, мои океаны» впервые в Центре Гейдара Алиева

31 октября в Центре Гейдара Алиева состоится открытие выставки "Мои моря, мои океаны" (My Seas, My Oceans), призывающей беречь водные ресурсы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель выставки - подчеркнуть значимость защиты одного из важнейших ресурсов нашей планеты - водных источников - в эпоху изменения климата, глобального потепления и уязвимых экосистем.

Выставка, организованная по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды), будет представлена ​​в рамках проекта "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW).

Проект, дебютировавший в Женеве в 2022 году и заложивший основу глобального диалога по защите водных экосистем, впервые проводится в Баку. На выставке будут представлены работы современных художников, затрагивающие целый ряд глобальных проблем: от загрязнения и перелова до утраты биоразнообразия. Работы представляют воду как источник жизни, обновления и воображения.

Художники и скульпторы, представители мультимедиа и мультидисциплинарных направлений обращаются к темам воды, изменения климата, устойчивого развития и морского биоразнообразия, призывая в своих работах к защите морей, океанов и нашего общего будущего.

Выставка отличается соответствием Целям устойчивого развития ООН - "Чистая вода и санитария", "Ответственное потребление", "Борьба с изменением климата" и "Жизнь под водой". "Мои моря, мои океаны" показывает, что искусство не только отражает реальность, но и способно обеспечить чистоту морей и океанов для будущих поколений.

Водные ресурсы, составляющие более 70 процентов поверхности Земли, всё больше подвергаются негативному воздействию. Выставка через искусство передает миру послание о необходимости снижения и предотвращения этого воздействия, а также привлечения внимания к глобальным проблемам в целом.