Сила искусства и дух независимости — музыкальный вечер в Баку

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся торжественный музыкальный вечер Ey Vətən, приуроченный к 18 октября - Дню восстановления независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.

Праздничное мероприятие было организовано театром в партнёрстве с Фондом молодёжи Азербайджана и Союзом волонтёрских организаций страны.

Цель вечера заключалась в том, чтобы посредством силы музыкального искусства донести до зрителей глубокое духовное значение этой знаменательной даты, укрепить чувство национальной гордости, любви к Родине и единства народа.

В рамках концертной программы, в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра театра под управлением дирижёра Эллады Мамедовой, выступили солисты театра - Ильхама Гасымова, Фахри Казым-Ниджат, Ровшан Гахраманов, Талех Яхьяев, Айнур Искендерли, а также приглашённые исполнители - Тогрул Мамедов и Расим Сафар.

Артисты подарили публике проникновенные музыкальные произведения, наполненные патриотизмом, искренними чувствами и сценическим мастерством.

Музыкальный вечер стал для зрителей не только праздником национального духа, энергии сцены и живой музыки, но и ярким художественным свидетельством значимости Дня восстановления независимости Азербайджана - переданным возвышенным и прочувствованным языком искусства.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.