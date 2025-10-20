Азербайджан и Великобритания обсудили развитие риск-ориентированного налогообложения

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана и Администрация налогов и таможни Великобритании обсудили вопросы обмена налоговой информацией и совершенствования риск-ориентированных подходов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Так, в Государственной налоговой службе состоялась встреча с делегацией Администрации налогов и таможни Великобритании. Визит состоялся в рамках проекта "Налоговые инспекторы без границ".

Во встрече, организованной Главным управлением международного налогообложения и налогового мониторинга ГНС, также приняли участие представители местных налоговых органов. На мероприятии обсуждались практические вопросы в области внедрения и контроля налоговой политики, стратегии, направленные на обеспечение соответствия глобальной налоговой политике, а также обмен налоговой информацией и совершенствование риск-ориентированных подходов.

Проект "Налоговые инспекторы без границ" направлен на укрепление международного сотрудничества в области налогового администрирования.

В рамках проекта проводятся практические мероприятия по обмену опытом налогового администрирования между странами, организации совместных тренингов, применению передовых методологий, интеграции налоговых процедур и внедрению международных налоговых стандартов.