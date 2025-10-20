Зангезурский коридор превратит Турцию в логистический центр хранения

Генеральный директор нидерландской компании Raben Group Эвальд Рабен, которая включила Турцию в интегрированную европейскую логистическую сеть, заявил, что с открытием Зангезурского коридора Турция станет крупным складским и распределительным центром.

Турция превратится в рынок, снабжающий Европу. Мы планируем еще больше увеличить инвестиции в складскую инфраструктуру", - сказал Рабен, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Raben Group намерена перенести в Турцию свою модель операционного совершенства и создать стратегический центр между Европой и Азией. Компания работает в 17 странах, располагает 170 складами, 13 тысячами сотрудников и 2 миллионами квадратных метров складских площадей.

В июне нидерландская компания начала свою деятельность в Турции, внедрив здесь успешную логистическую модель, ранее опробованную в Польше. Оборот компании в 2024 году достиг 2,2 миллиарда евро.

"Турция станет центром регионального роста"

Генеральный директор Raben Group Эвальд Рабен подчеркнул, что Турция, благодаря своему мостовому положению между Европой и Азией, занимает ключевое место в долгосрочной стратегии группы.

"Демографическая структура и экономическая динамика Турции открывают для нас огромный потенциал. Мы намерены повторить успех, достигнутый в Польше, применяя в Турции те же технологии и управленческую дисциплину. Для нас Турция - это не просто транзитная точка, а центр регионального роста", - сказал Рабен.

Он отметил, что в рамках стратегии "Видение-2030" Турция занимает приоритетное место в инвестиционных планах компании.

Несмотря на неопределенность в мировой экономике, Рабен подчеркнул их полную уверенность в Турции:

"Роль Турции в региональных цепочках поставок становится все более значимой. Поэтому мы рассматриваем Турцию не просто как операционный центр, а как будущий логистический хаб. В течение трех лет мы планируем достичь оборота в 30 миллионов евро. При этом мы будем делать ставку не на поглощения, а на органический рост", - заявил он.

"Зангезурский коридор может изменить баланс в логистике"

Рабен подчеркнул, что реализация Зангезурского коридора радикально изменит логистическую роль Турции.

"Значительная часть морского трафика сможет быть перенаправлена через Турцию. Если преимущества в сроках доставки и стоимости станут устойчивыми, Турция превратится в складской центр, снабжающий Европу. В этом случае мы намерены увеличить объем инвестиций в склады", - отметил он.

Рабен сообщил, что 65% основного бизнеса компании составляет сборный (частичный) транспорт.

"Из 170 наших складов в Европе 120 функционируют как перевалочные терминалы. Эта система обеспечивает непрерывную связь между складами, передачу грузов и финальные поставки. Ежедневно обрабатывается более 80 тысяч заказов. Все планирование осуществляется с помощью собственных программных решений, что позволяет управлять отгрузками с минутной точностью", - пояснил он.

"Мы станем воротами турецкого экспорта в Европу"

Генеральный директор Raben Türkiye Сельман Чобан отметил, что стратегия компании в Турции основана на предоставлении экспортёрам конкурентных преимуществ.

"Сильная европейская сеть Raben обеспечивает турецким экспортёрам прямой доступ к рынкам Европы. Наши склады позволяют хранить продукцию под таможенным контролем и доставлять её в целевые страны по тарифам 24, 48 или 72 часа. Эта система особенно выгодна компаниям, работающим на складское производство", - сказал Чобан.

Он добавил, что в первые три года компания сосредоточится на сухопутных сборных перевозках, а затем планирует расти за счёт инвестиций в интегрированные складские комплексы.

"После открытия офиса в Стамбуле мы запустили филиал в Бурсе. До 2026 года мы планируем инвестиции в склады в Бурсе, Измире и на азиатской стороне Стамбула, а также открытие новых филиалов в Измире, Анкаре и Мерсине", - сообщил Чобан.

По его словам, благодаря системе Raben удаётся свести к минимуму задержки на пограничных переходах.

"Мы можем предложить нашим экспортёрам фиксированные сроки транзита, что является серьёзным преимуществом, особенно для экспортно-ориентированных малых и средних предприятий. Наша цель - стать воротами турецкого экспорта в Европу", - заключил он.