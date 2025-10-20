Акции Apple выросли на фоне спроса на iPhone 17

Стоимость акций американской корпорации Apple демонстрирует рост почти на 5% и обновляет исторический максимум на электронной бирже Nasdaq.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов. Такая динамика может быть отмечена на фоне высоких продаж iPhone 17.

По данным на 19:50 по бакинскому времени акции корпорации росли на 4,8%, до $264,39 за бумагу, обновляя исторический максимум. К 21:15 акции поднимались на 4,37%, до $263,31 за бумагу.

Капитализация Apple, которая находится на втором месте после Nvidia ($4,48 трлн) по рыночной стоимости, достигла $3,91 трлн, свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов.

Ранее Apple представила новое поколение смартфонов - iPhone 17, в традиционную линейку из четырех смартфонов вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air , толщина телефона составила 5,6 мм. Трансляция велась на сайте корпорации.