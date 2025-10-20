https://news.day.az/world/1789581.html Торнадо повалил строительные краны во Франции - ВИДЕО Торнадо повалил строительные краны, деревья и сорвал крыши домов во французском Эрмоне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
