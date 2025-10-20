Art Weekend: Баку станет главной площадкой культурной инициативы

31 октября - 2 ноября в Баку пройдет Фестиваль искусств, организованный Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджанской Республики. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Как передает Day.Az, цель проекта - представить Баку как культурную столицу, которая вызывает отклик на глобальном уровне, объединяет как город традиции и современность, различные идеи и вдохновляет будущие поколения.

В течение трех дней любителей искусства ждет интересный и необычный уик-энд.

"Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) - погрузит Баку в волну творчества, эмоций и энергии на выходных.

Вода, символ устойчивости, обновления и общей памяти, была выбрана в качестве ключевого элемента Art Weekend, который способствует значимому диалогу с международным миром искусства. И это не случайно. Таким образом, вода - это и метафора творческого порыва, и зеркало перемен, и символ моста между человеком и природой. В этом отношении вода будет в центре концепции Art Weekend с философской, художественной и экологической точек зрения.

В дни фестиваля посетителей ждут выставки, презентации, лекции, мастер-классы, музыкальные сессии, экскурсии, проекты уличной живописи, знакомство с проектами иммерсивного уличного театра в Баку.

Фестиваль охватит различные арт-центры Баку - Центр Гейдара Алиева, Ичеришехер, Музей современного искусства, Музей каменной летописи, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, Бакинский театр марионеток, Республиканский центр развития детей и юношества, Творческий центр Магсуда Ибрагимбекова, Q Gallery, Бакинский дом фотографии, Пространство современного искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана, Азербайджанскую государственную академию художеств, Арт-центр "Nine Senses" и другие площадки.