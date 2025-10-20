https://news.day.az/economy/1789396.html Азербайджан сократил импорт машин из этой страны За первые девять месяцев этого года Азербайджан импортировал из Грузии 6 367 легковых автомобилей общей стоимостью 170,4 миллиона долларов США. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает портал внешней торговли Национальной службы статистики Грузии.
Азербайджан сократил импорт машин из этой страны
За первые девять месяцев этого года Азербайджан импортировал из Грузии 6 367 легковых автомобилей общей стоимостью 170,4 миллиона долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает портал внешней торговли Национальной службы статистики Грузии.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автомобилей сократилось на 3 840 единиц, или на 37,6 %.
В январе-сентябре из Грузии было экспортировано в целом 82 527 легковых автомобилей общей стоимостью 2,1 млрд долларов США, при этом доля Азербайджана составила 7,72 %.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре