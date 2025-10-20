https://news.day.az/society/1789419.html Мужчина подорвался на мине в Ходжавенде 20 октября 2025 года на территории села Тагаверд Ходжавендского района, освобождённого от оккупации, произошёл минный инцидент. Об этом сообщили Day.Az в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).
Отмечается, что сотрудник агентства, Ильгар Вели оглу Ширинов, 1967 года рождения, получивший ранение в результате взрыва противопехотной мины во время выполнения служебных обязанностей в качестве оператора экскаватора, был эвакуирован с места происшествия и доставлен в районную больницу.
Пострадавшему ампутировали правую ногу в области лодыжки. Его состояние оценивается как стабильное.
