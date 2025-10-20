Звезда НФЛ умер во время задержания полицией
Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Даг Мартин умер при задержании полицией.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Independent.
"С глубокой грустью сообщаем вам, что Даг Мартин скончался в субботу утром. Причина смерти пока не установлена. Пожалуйста, уважайте нашу конфиденциальность", - заявили в семье спортсмена.
Спортсмен умер после того, как его арестовала полиция, вызванная в связи с сообщениями о предполагаемом взломе в Окленде, штат Калифорния.
В полиции заявили, что правоохранители прибыли на место происшествия в поисках человека, проникшего в соседний дом.
"Одновременно сотрудники полиции получили уведомление о человеке, которому потребовалась неотложная медицинская помощь, и, предположительно, это тот самый человек, который был связан со взломом", - добавили в полиции.
