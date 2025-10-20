Вниманию пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует завершить выплату пенсий в полном объёме по всей республике 21 октября.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство.

Отмечается, что в этот день также будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсию, на льготных условиях.