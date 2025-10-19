Большое скопление дельфинов у берегов Калифонии

Большое скопление дельфинов заметили у побережья Сан-Диего в Калифорнии. Стая растянулась примерно на 11 км в длину и 8 в ширину.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Дельфины обычно держатся вместе небольшими группами, но иногда они могут собираться в стаю.

Биологи считают что так бывает во время миграции, которая связана с изменением температуры воды и доступностью пищи.