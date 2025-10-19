https://news.day.az/world/1789201.html Большое скопление дельфинов у берегов Калифонии - ВИДЕО Большое скопление дельфинов заметили у побережья Сан-Диего в Калифорнии. Стая растянулась примерно на 11 км в длину и 8 в ширину. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Дельфины обычно держатся вместе небольшими группами, но иногда они могут собираться в стаю.
Биологи считают что так бывает во время миграции, которая связана с изменением температуры воды и доступностью пищи.
