Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на Гран-при в Мексике

Азербайджанские дзюдоисты успешно выступили на турнире Гран-при, прошедшем в мексиканской Гвадалахаре, завоевав в общей сложности три медали - две золотые и одну бронзовую.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Хидаят Гейдаров, выступавший в весовой категории до 73 кг, стал чемпионом, одержав победу в финале над представителем Чехии Хусниддином Керимовым.

Ещё одно золото в копилку сборной принёс Вусал Каландарзаде (до 81 кг), который в решающем поединке одолел финского дзюдоиста Ээту Иханамаки.

Бронзовую медаль Азербайджану принес Рашид Мамедалиев (до 73 кг), выигравший в схватке за третье место у канадца Джастина Лемирзена.