https://news.day.az/sport/1789198.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на Гран-при в Мексике - ФОТО Азербайджанские дзюдоисты успешно выступили на турнире Гран-при, прошедшем в мексиканской Гвадалахаре, завоевав в общей сложности три медали - две золотые и одну бронзовую.
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на Гран-при в Мексике - ФОТО
Азербайджанские дзюдоисты успешно выступили на турнире Гран-при, прошедшем в мексиканской Гвадалахаре, завоевав в общей сложности три медали - две золотые и одну бронзовую.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Хидаят Гейдаров, выступавший в весовой категории до 73 кг, стал чемпионом, одержав победу в финале над представителем Чехии Хусниддином Керимовым.
Ещё одно золото в копилку сборной принёс Вусал Каландарзаде (до 81 кг), который в решающем поединке одолел финского дзюдоиста Ээту Иханамаки.
Бронзовую медаль Азербайджану принес Рашид Мамедалиев (до 73 кг), выигравший в схватке за третье место у канадца Джастина Лемирзена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре