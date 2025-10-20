Израиль получил останки еще одного погибшего в Газе заложника

Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще один гроб с останками заложника, погибшего в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят гроб на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

В канцелярии отметили, что "работа по возвращению заложников продолжается непрерывно" и "не будет прекращена до тех пор, пока не будет возвращен последний из похищенных".

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе освободили 20 оставшихся в живых заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля немедленно выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только тела 4 из 28 погибших. С 13 октября в Израиль были возвращены останки 13 похищенных.