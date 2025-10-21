Эти стройматериалы вредны для здоровья человека

Некоторые строительные материалы вредны для здоровья человека.

Как передает Day.Az, об этом телеканалу "Xəzər Xəbər" заявил эксперт по строительству Эльнур Азадов.

По его словам, самым опасным из вредных строительных материалов является асбест, использование которого уже прекращено:

"Однако, к сожалению, до сих пор существуют широко применяемые вредные строительные материалы. Одним из опасных веществ является формальдегид, известный нам по производству мебели. Его используют как клей в кухонной и другой мебели".

Эльнур Азадов добавил, что еще одним из материалов, представляющих особую опасность для детей, являются некоторые виды напольных покрытий, изготовленные с применением вредных веществ и материалов.

Эксперт отметил, что потребители, выбирая строительные материалы, как правило, не обращают внимания на их состав.

Отметим, что в стране готовится новый пакет мер по совершенствованию законодательства в сфере строительства. Новые механизмы предусматривают уточнение стандартов контроля и безопасности на строительных объектах. Будет создана правовая база для оценки и управления экологическими и радиологическими рисками на стройплощадках. Также будут усилены запреты, касающиеся использования строительных материалов, вредных для здоровья.

Подробнее в сюжете: