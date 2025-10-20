https://news.day.az/world/1789543.html Трамп собирается в Китай Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. "Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года.
"Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом", - сказал он.
