Трамп собирается в Китай

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

"Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом", - сказал он.